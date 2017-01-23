كشفت ممثلة أميركية أن دونالد ترامب “كان مهووسا بها بالكامل … والأمر كان جنونيا بالكامل”، في تعليق على سلسلة من التغريدات نشرها الملياردير سنة 20122. وأدلت الممثلة كريستين البالغة من العمر 26 عاما بهذه التصريحات لمجلة “فاراييتي” في مهرجان ساندانس للسينما المستقلة، تعليقا على خمس تغريدات نشرها ترامب أقراء المزيد من المصدر