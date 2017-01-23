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هذه هي الممثلة الأمريكية التي كان ترامب “مهووساً” بها حدّ الجنون !

Posted by on January 23, 2017 0 Comment

كشفت ممثلة أميركية أن دونالد ترامب “كان مهووسا بها بالكامل … والأمر كان جنونيا بالكامل”، في تعليق على سلسلة من التغريدات نشرها الملياردير سنة 20122. وأدلت الممثلة كريستين البالغة من العمر 26 عاما بهذه التصريحات لمجلة “فاراييتي” في مهرجان ساندانس للسينما المستقلة، تعليقا على خمس تغريدات نشرها ترامب أقراء المزيد من المصدر

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