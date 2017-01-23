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‏جعجع:اذا كنا امام تأجيل الانتخابات أو إجرائها وفق الستين سيجبروننا لاتخاذ خطوات سياسية سلبية لمنع الأمر

Posted by on January 23, 2017 0 Comment

‏جعجع:اذا كنا امام تأجيل الانتخابات أو إجرائها وفق الستين سيجبروننا لاتخاذ خطوات سياسية سلبية لمنع الأمر أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء أقراء المزيد من المصدر

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