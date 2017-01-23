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 5 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الطلاب وسيارة على اوتوستراد شكا 

Posted by on January 23, 2017 0 Comment

‏التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الطلاب وسيارة على اوتوستراد شكا المسلك الغربي. أخبار قد تهمكالامن العام: توقيف 8 اشخاص لارتكابهم افعالا جرميةمقتل حسن حيكو وإصابة زوجته وطفليه في حادث سير على طريق العبوديةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمقيادة الجيش تنعي الرقيب أول أقراء المزيد من المصدر

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