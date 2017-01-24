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اسرائيل تصادق على بناء 2500 وحدة سكنية في الضفة 

Posted by on January 24, 2017 0 Comment

الحكومة الإسرائيلية تصادق على إعطاء تراخيص لبناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية أخبار قد تهمكيوم بيئي لوحدة تطوع عندقت تخللته رحلة على الاقدام في احراج عكاربول كنعان: نقابة المحامين حضن جامع لمكونات العائلة الحقوقيةبعدما أغلقه عمال “ابن لادن” للمطالبة برواتبهم.. إعادة فتح الخط السريع بجدةحسناء كولومبيّة داخل السجون الصينيّة.. أقراء المزيد من المصدر

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