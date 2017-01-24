مرّة أخرى، تؤدي دولة البحرين دور رأس الحربة في المواجهة “المفترضة” مع إيران. بالأمس، أعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن تأسيس لجنة دائمة في الجامعة العربية تحت مسمى “التدخلات الإيرانية في الدول العربية” بعضوية “البحرين ومصر والإمارات والسعودية”. الإعلان الجديد الذي اعتبر أن إيران تحتل أقراء المزيد من المصدر