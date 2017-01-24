ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار ، أن الحكومة الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية يحذران من مخاطر تعرض البلاد لهجمات إرهابية محتملة بمواد كيميائية. وأضافت الصحيفة الصادرة اليوم الثلاثاء استنادا إلى تقرير للحكومة الألمانية بعنوان “تحليل المخاطر المحدقة بالحماية المدنية” والذي وضعه المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن هناك مخاطر من أقراء المزيد من المصدر