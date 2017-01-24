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السعودية : نِسَب محددة لعمالة كل دولة

Posted by on January 24, 2017 0 Comment

ستقبل السعودية ملايين العمالة من أغلب دول العالم، الذين يأتون إلى هنا لطلب الرزق والتكسب، حتى أصبحنا وجهة وحلمًا لطالبي الثراء والخير الرغيد. ومع التطور الكبير، والنهضة العمرانية والتجارية التي شهدتها مدن السعودية كافة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي، واتساع المساحة.. جميع هذا تطلب أيدي عاملة بأعداد كبيرة، أقراء المزيد من المصدر

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