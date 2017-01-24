العثور على محفظة المفقود مجيد الهاشم خالية من النقود في جرود جبيل عناصر قوى الامن الداخلي تقوم بالبحث في الجرود عن المواطن المفقود مجيد الهاشم. pic.twitter.com/5b4RaE3j7A — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 24, 2017 أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرحسون يترحم على “الأسد” أقراء المزيد من المصدر