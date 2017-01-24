حصلت الأميركية من أصل مصري، شيري ميخائيل ادوارد، على منصب قاضية في إحدى محاكم أوهايو بأميركا في الانتخاب، وذلك بعد منافسة شرسة مع أميركي. وأدت شيري اليمين القانونية وسط احتفال كبير من أبناء الجالية المصرية بأميركا. وشيري من مواليد مدينة كليفلاند بولاية أوهايو في 12 أكتوبر 1976، حيث ولدت بعد أقراء المزيد من المصدر