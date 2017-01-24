آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » المصرية شيري ميخائيل ادوارد تفوز بلقب أول قاضية منتخبة في أوهايو

المصرية شيري ميخائيل ادوارد تفوز بلقب أول قاضية منتخبة في أوهايو

Posted by on January 24, 2017 0 Comment

حصلت الأميركية من أصل مصري، شيري ميخائيل ادوارد، على منصب قاضية في إحدى محاكم أوهايو بأميركا في الانتخاب، وذلك بعد منافسة شرسة مع أميركي. وأدت شيري اليمين القانونية وسط احتفال كبير من أبناء الجالية المصرية بأميركا. وشيري من مواليد مدينة كليفلاند بولاية أوهايو في 12 أكتوبر 1976، حيث ولدت بعد أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com