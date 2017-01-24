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ترامب يلغي قرارا سابقا لـ «أوباما» ويحظر الإجهاض

Posted by on January 24, 2017 0 Comment

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا لوقف الأموال الاتحادية التي تذهب لمنظمات غير حكومية تساعد في توفير خدمات الإجهاض للمرأة، تحت ما يسمى بسياسة “مكسيكو سيتي” أو “غاغ رول العالمية”. وأثار القرار سخرية وامتعاض الناشطين في مجال الصحة الإنجابية وحقوق الإجهاض من النساء لتأثيره السلبي على حياة مئات الآلاف أقراء المزيد من المصدر

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