رفض “حراك المتعاقدين الثانويين”، في بيان اليوم، “المواقف الإستعلائية المغلوطة واللاواقعية والمتجنية للنائبة بهية الحريري في حق المتعاقدين”. وسأل في البيان: “ماذا فعلت عندما كانت وزيرة للتربية؟ لماذا أبقت مئات المتعاقدين الذين منعوا من التقدم لمباراة 2008 ما داموا لا يمتلكون الكفاية؟ إذا، كانت هي مخطئة في حق الرسالة التعليمية. أقراء المزيد من المصدر