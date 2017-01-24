استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وفدا من تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان برئاسة مارون شماس، في حضور المدير العام للاقتصاد عليا عباس، وكان بحث في شؤون القطاع.

واستمع الوزير خوري الى “المصاعب التي يعاني منها قطاع استيراد النفط”.