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خوري استقبل وفد تجمع الشركات المستوردة للنفط

Posted by on January 24, 2017 0 Comment

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وفدا من تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان برئاسة مارون شماس، في حضور المدير العام للاقتصاد عليا عباس، وكان بحث في شؤون القطاع.

واستمع الوزير خوري الى “المصاعب التي يعاني منها قطاع استيراد النفط”.

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