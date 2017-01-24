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“قارئ القرآن” في حفل تنصيب ترامب: لهذا السبب شاركت 

Posted by on January 24, 2017 0 Comment

دافع رئيس المركز الإسلامي في شمالي فيرجينا، الإمام محمد ماجد، عن قرار مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتلاوته القرآن. مؤكدًا أنه كان يعرف الانتقادات الحادّة التي سيتعرض لها بسبب هذه الخطوة. وقال الإمام محمد ماجد: أعرف جيدًا الانتقادات التي تفوّه بها ترامب ضد المسلمين في الماضي، لكن أقراء المزيد من المصدر

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