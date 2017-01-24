دافع رئيس المركز الإسلامي في شمالي فيرجينا، الإمام محمد ماجد، عن قرار مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتلاوته القرآن. مؤكدًا أنه كان يعرف الانتقادات الحادّة التي سيتعرض لها بسبب هذه الخطوة. وقال الإمام محمد ماجد: أعرف جيدًا الانتقادات التي تفوّه بها ترامب ضد المسلمين في الماضي، لكن أقراء المزيد من المصدر