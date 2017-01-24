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محمد العبدالله يسلّم عون اليوم دعوة سمو الأمير لزيارة الكويت

Posted by on January 24, 2017 0 Comment

يسلّم ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله اليوم، رسالةً الى الرئيس اللبناني ميشال عون، تهنئه فيها بانتخابه رئيساً للجمهورية، وتحمل دعوة من سموه له لزيارة الكويت. ويتناول الموفد الأميري الذي وصل إلى بيروت مساء أمس،في محادثاته مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية أقراء المزيد من المصدر

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