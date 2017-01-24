لفت حارس الخدمة السرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتباه مستخدمي موقع “تويتر”، وذلك خلال الحفل الموسيقي الذي أعقب حفل تنصيب “قطب العقارات” رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. ووصف هذا الحارس ذو الوجه الجامد، من قبل أحد المحللين، بأنه يشبه رجال الكرتون والرسوم المتحركة، وذلك بسبب حركته ومظهره، حيث لوحظ أكثر من أقراء المزيد من المصدر