تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة اللبنانية ميريام كلينك وهي راكبة موتوسوكيل وشبه عارية. أخبار قد تهمكصور منزل المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية.. فيديوولادة أول أنثى بالعالم من “ثلاثة آباء»أمريكية تعاني من حساسية تجاه زوجها: منذ زواجهما لم تقترب منهمافيا اضطهاد المسيحيين في باكستان.. تدمير كنائس وضرب المسيحيينبول كنعان:التهجم على بكركي او سيدها مرفوضهندي يقتحم “غينيس» […] أقراء المزيد من المصدر