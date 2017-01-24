زار رئيس بلدية بشري فريدي كيروز وزير السياحة اواديس كيدانيان، يرافقه عضو مجلس بلدية بشري أسعد كيروز والمهندس جوني محروس طوق في وزارة السياحة حيث عرضوا معه لمشروع تأهيل مغارة قاديشا وللدراسات الأولية التي انجزها طوق.

وطلب رئيس البلدية من كيدانيان تحويل المبلغ المرصود 225 مليون ليرة لإسكمال الدراسات الفنية للمشروع. ووعد الوزير بأنه سيقترح على مجلس الوزراء مشروع تمويل إعادة تأهيل المغارة بناء على الدراسة التي قدمت له.

كما بحث المجتمعون في موضوع التعدي على غابات الأرز المزروعة حديثا من مكينات التزلج، وبناء على ذلك طلب وزير السياحة من المسؤولين عن الشرطة السياحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على التشجير، والطلب من المؤسسات السياحية في الأرز التقيد بالأنظمة العامة لناحية حماية حقوق السياح.

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