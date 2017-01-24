‏الاعلام الحربي: لا وجود لأي إطلاق نار على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة كما تحدث اعلام العدو والأوضاع طبيعية في تلك المنطقة. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة […] أقراء المزيد من المصدر