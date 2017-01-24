‏تبين أن الهاشم قتل منذ خطفه وتعرض لطعنة كبيرة بالسكين في عنقه وأكثر من 15 طعنة في أنحاء مختلفة من جسمه أخبار قد تهمكفيديو عملية الدهس التي حصلت اليوم في اسرائيلالمفكرة ليوم الاحد 15 كانون الاول 2017مباشر مباراة الشباب والباطن الجمعة 30-12-2016 دوري جميل السعوديالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافيالدوري الفرنسي: الضباب […] أقراء المزيد من المصدر