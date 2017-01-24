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‏⁧‫صوت لبنان‬⁩: السوريان المعتقلان  اعترفا أين هي جثة مجيد الهاشم والقاتل فر

Posted by on January 24, 2017 0 Comment

‏⁧‫صوت لبنان‬⁩:الشابان السوريان المعتقلان هما اللذان اعترفا أين هي الجثة ما سهل عملية إيجادها والقاتل الأساسي قد فر إلى سوريا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال أقراء المزيد من المصدر

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