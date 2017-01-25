اعلنت المديرية العامة للامن العام – مكتب الشؤون الاعلامية في بيان، انه “في إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح العدو الإسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين (ج.ش) تولد 1977، (ج.خ) تولد 1982، الفلسطيني اللاجئ في لبنان […] أقراء المزيد من المصدر