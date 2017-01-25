ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية» أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينتظر أن يوقع، اليوم الأربعاء، عدة أوامر تنفيذية بشأن الهجرة حسب ما نقلت وكالة رويترز عن أعضاء بالكونجرس. وأضافت “سكاي نيوز” أن رويترز نقلت عن ستيفن ليجومسكي كبير المستشارين القانونيين لخدمات الجنسية والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إن الرئيس له سلطة الحد من […] أقراء المزيد من المصدر