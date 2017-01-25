نشر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطاني، تقريراً مصوّراً، عنفندق 5 نجوم اسمه The Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah في دبي، قال فيه إن عارضات روسيات نشرن صورهنّ عاريات من داخله. واعتبر القيمون على الفندق أنّ صور هذه الشابات تُؤثّر على سمعة الفندق لجهة استقطاب العائلات، علماً أن قضاء ليلة واحدة في هذا الفندق الفخم تبلغ قيمتها 1000 دولار تقريباً. […] أقراء المزيد من المصدر