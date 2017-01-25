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رئيس منظمة فرسان مالطا يستقيل بطلب من البابا فرانسيس بسبب موقفه من الواقيات الذكرية 

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

رئيس منظمة فرسان مالطا يستقيل بطلب من البابا فرانسيس بسبب موقفه من الواقيات الذكرية أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين عاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبلومبرج: أمريكا تعمل على مد حزب […] أقراء المزيد من المصدر

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