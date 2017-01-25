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عاجل: إعدام 7 أشخاص شنقا في ⁧‫الكويت‬⁩ 

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

عاجل: إعدام 7 أشخاص شنقا في ⁧‫الكويت‬⁩ بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة و3 نساء أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوبعيداً عن القهوة.. 7 طرق سهلة تمنحك النشاط صباحاًالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةعاجل: […] أقراء المزيد من المصدر

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