عاجل: زلزال شديد بقوة 4.2 تحت عمق 12 كم يبعد مركزه 80 كم يضرب شمال شرق االقاهرة أخبار قد تهمكالغار ديان: ظهور نسخة جديدة أشرس من “داعش” قريباًمذيعة سعودية مشهورة تطلق زوجها في تغريدة عبر تويترارتفاع معدل الانفاق الاستهلاكي في فرنسا للشهر الثاني على التواليإحباط 339 هجومًا إرهابيًا في تركياعاجل: هزة أرضية تضرب القاهرة ومحافظات […] أقراء المزيد من المصدر
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