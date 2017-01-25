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عاجل: وفاة الشاعر سيد حجاب

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

عاجل: وفاة الشاعر الكبير سيد حجاب بعد صراع مع المرض.و ييد حجاب (ونلد في 23 سبتمبر 1940) هو شاعر عامية مصري عرف بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتليفزيونية المصرية. ولد سيد حجاب بمدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية في 23 سبتمبر 1940. التحق بقسم العمارة بكلية هندسة جامعة الأسكندرية عام 1956، ثم انتقل […] أقراء المزيد من المصدر

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