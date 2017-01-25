عاجل.. وفاة زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة بحادث مروري. هو سلمان بن فهد بن عبد الله العودة (14 ديسمبر 1956 -)، داعية إسلامي، وعالم دين، ومفكر سعودي، ومقدم برامج تلفزيونية. ولد في جمادى الأولى 1376 هـ في قرية البصر الصغيرة الواقعة غرب مدينة بريدة في منطقة القصيم يرجع نسبه إلى قبيلة بني خالد، حاصل […] أقراء المزيد من المصدر
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