عاجل.. وفاة زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة بحادث مروري. توفيت زوجة وابن الداعية الإسلامي السعودي ” سلمان العودة » في حادث مروري بأحد الطرق على مستوى مدينة الرياض.وذكر موقع ” العربية » أن السيارة التي تقل عائلة الشيخ ” سلمان العودة » اصطدمت بشاحنة من الحجم الكبير، ما أدى إلى وفاة الزوجة والإبن على […] أقراء المزيد من المصدر