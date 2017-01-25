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عاجل.. وفاة زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة بحادث مروري

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

عاجل.. وفاة زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة بحادث مروري. توفيت زوجة وابن الداعية الإسلامي السعودي ” سلمان العودة » في حادث مروري بأحد الطرق على مستوى مدينة الرياض.وذكر موقع ” العربية » أن السيارة التي تقل عائلة الشيخ ” سلمان العودة » اصطدمت بشاحنة من الحجم الكبير، ما أدى إلى وفاة الزوجة والإبن على […] أقراء المزيد من المصدر

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