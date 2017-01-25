قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن عميلة خاصة رفيعة المستوى فى جهاز الخدمة السرية الأمريكى تواجه عقوبة تأديبية بعدما كتبت تعليقا على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعى ألمحت فيه أنها لن “تتلقى رصاصة” من أجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمعنى أنها لن تدافع عنه بحياتها إذا تطلب الأمر. وكتبت كيرى أوجرايدى، العميلة الخاصة المسئولة عن […] أقراء المزيد من المصدر