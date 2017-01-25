رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب د.ناجي غاريوس، أن من غير المقبول الاستمرار في تمييع قانون الانتخاب وإضاعة الوقت بهدف إما الإبقاء على قانون الستين وإما التمديد للمجلس النيابي كأمر واقع عنوانه انقضاء المهل الدستورية، مؤكدا بالتالي أنه واهم من يعتقد أن باستطاعته سوق الأمور خلافا لرغبات الغالبية الساحقة من اللبنانيين المطالبين بتصحيح تمثيلهم في […] أقراء المزيد من المصدر