في الوقت الذي يواجه فيه العرب عموماً واللبنانيون خصوصاً صعوبة في الحصول على التأشيرة الفرنسية، في ظل الهجمات الإرهابية وارتفاع شعبية اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية أكسيل لومير عن برنامج جديد يستهدف المواهب التكنولوجية الأجنبية، من مهندسين ومصممين ورأسمالين مجازفين (venture capitalist) وأصحاب مشاريع، في مسعى إلى دعم الشركات الفرنسية الناشئة. […] أقراء المزيد من المصدر