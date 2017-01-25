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لمن يهمه الامر…فيزا فرنسية لأربع سنوات ولكن بشرط!

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

في الوقت الذي يواجه فيه العرب عموماً واللبنانيون خصوصاً صعوبة في الحصول على التأشيرة الفرنسية، في ظل الهجمات الإرهابية وارتفاع شعبية اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية أكسيل لومير عن برنامج جديد يستهدف المواهب التكنولوجية الأجنبية، من مهندسين ومصممين ورأسمالين مجازفين (venture capitalist) وأصحاب مشاريع، في مسعى إلى دعم الشركات الفرنسية الناشئة. […] أقراء المزيد من المصدر

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