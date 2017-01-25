آخر الأخبار
Home » رياضة » مباشر مباراة أتلتيكو مدريد و إيبار بث مباشر الاربعاء كأس ملك اسبانيا 2016/2017 – 25/01/2017

مباشر مباراة أتلتيكو مدريد و إيبار بث مباشر الاربعاء كأس ملك اسبانيا 2016/2017 – 25/01/2017

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

يستقبل فريق ايبار ضيفه فريق اتلتيكو مدريد على ارضية الملعب البلدي إبوروا في مباراة العودة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم والتي تذاع على قناة بي ان سبورت 1 في مباراة قوية جمع الفريقين اليوم وكانت مباراة الذهاب في مدريد انتهت لصالح فريق اتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة. Eibar-Atletico Madrid. مباشر مباراة أتلتيكو مدريد و […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com