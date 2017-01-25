يستقبل فريق ايبار ضيفه فريق اتلتيكو مدريد على ارضية الملعب البلدي إبوروا في مباراة العودة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم والتي تذاع على قناة بي ان سبورت 1 في مباراة قوية جمع الفريقين اليوم وكانت مباراة الذهاب في مدريد انتهت لصالح فريق اتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة. Eibar-Atletico Madrid. مباشر مباراة أتلتيكو مدريد و […] أقراء المزيد من المصدر
Home » رياضة » مباشر مباراة أتلتيكو مدريد و إيبار بث مباشر الاربعاء كأس ملك اسبانيا 2016/2017 – 25/01/2017
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