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مباشر مباراة ليفربول و ساوثهامتون بث مباشر الاربعاء 25-01-2017 كأس الرابطة الإنجليزية

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

http://www.highlights-football.com/hd1/arbein2hd.html يواجه فريق ليفربول نظيره فريق ساوثهامتون , وذلك ضمن إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” آنفيلد ” وكان لقاء الذهاب قد إنتهى بفوز ساوثهامتون بنتيجة 1-0. يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء نظيره فريق ساوثهامتون , وذلك ضمن مباريات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية […] أقراء المزيد من المصدر

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