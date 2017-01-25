http://www.highlights-football.com/hd1/arbein2hd.html يواجه فريق ليفربول نظيره فريق ساوثهامتون , وذلك ضمن إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” آنفيلد ” وكان لقاء الذهاب قد إنتهى بفوز ساوثهامتون بنتيجة 1-0. يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء نظيره فريق ساوثهامتون , وذلك ضمن مباريات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية […] أقراء المزيد من المصدر