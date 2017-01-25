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محكمة تصدر قرارًا بحبس “قاضٍ في داعش” في اسطنبول

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

أصدرت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، اليوم الأربعاء، قرارا بالحبس على ذمة التحقيق بحق المتهم ياسر محمد سالم رضوان الذي يُعتقد أنه يعمل كقاضٍ في تنظيم داعش الإرهابي. وألقي القبض على رضوان في إسطنبول يوم 5 يناير/ كانون ثاني الجاري، ضمن مجموعة من 10 أشخاص، لم يُعثر معهم على جوازات سفر، ويعتقد أنهم جميعا من […] أقراء المزيد من المصدر

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