صدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب مذكرة تتعلق بترشيح الطلاب للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني لدورة عام 2017 الأولى وتاريخ البدء بإجرائها، جاء فيها: “استنادا الى القرار رقم 5/2017 تاريخ 16/1/2017 المتعلق بتحديد روزنامة الإمتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني التي ستجرى للعام 2017، واستنادا الى القرار رقم 518/2013 تاريخ 14/12/2013 […] أقراء المزيد من المصدر