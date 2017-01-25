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 مذكرة ادارية عن الامتحانات الرسمية المهنية وتاريخها

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

صدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب مذكرة تتعلق بترشيح الطلاب للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني لدورة عام 2017 الأولى وتاريخ البدء بإجرائها، جاء فيها: “استنادا الى القرار رقم 5/2017 تاريخ 16/1/2017 المتعلق بتحديد روزنامة الإمتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني التي ستجرى للعام 2017، واستنادا الى القرار رقم 518/2013 تاريخ 14/12/2013 […] أقراء المزيد من المصدر

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