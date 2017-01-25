هزة أرضية بقوة 5,2 ريختر تضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة وساحل المتوسط الأربعاء شعر سكان القاهرة وعدد من المحافظات منذ قليل بهزة أرضية بلغت قوتها 5.2 مصدرها جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط. ولم تستمر الهزة سوي لحظات، وقد تداول رواد مواقع التواصل الخبر بالشعور بهزة أرضية. وكانت هزة أرضية طفيفة بقوة 4 درجات على […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » هزة أرضية بقوة 5,2 ريختر تضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة وساحل المتوسط
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