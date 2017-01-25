نيويورك – مادلين سعادة لم تحسم هيلاري كلينتون، قرارها بشأن خوض انتخابات عمدة مدينة نيويورك. وأوضح عملاق أسواق الجملة، جون كاتسيماتيديس، أنه مقتنع أن كلينتون تخوض التحدي مع بيل دي بلاسيو العمدة الحالي هذا العام. وأكد الملياردير كاتسيماتيديس، الذي كان من ضمن مانحي حملة كلينتون الانتخابات الرئاسية 2016، أنه سيؤجل قراره بخوض انتخابات عمدة البلدية، […] أقراء المزيد من المصدر