آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » هيلاري كلينتون لم تحسم قرار خوض انتخابات عمدة نيويورك

هيلاري كلينتون لم تحسم قرار خوض انتخابات عمدة نيويورك

Posted by on January 25, 2017 0 Comment

نيويورك – مادلين سعادة لم تحسم هيلاري كلينتون، قرارها بشأن خوض انتخابات عمدة مدينة نيويورك. وأوضح عملاق أسواق الجملة، جون كاتسيماتيديس، أنه مقتنع أن كلينتون تخوض التحدي مع بيل دي بلاسيو العمدة الحالي هذا العام. وأكد الملياردير كاتسيماتيديس، الذي كان من ضمن مانحي حملة كلينتون الانتخابات الرئاسية 2016، أنه سيؤجل قراره بخوض انتخابات عمدة البلدية، […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com