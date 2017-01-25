عون خلال جلسة مجلس الوزراء: إذا خُيرت بين التمديد للمجلس أو الفراغ موقفي واضح في هذا الموضوع سأختار الفراغ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين […] أقراء المزيد من المصدر
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