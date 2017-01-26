أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، استعدادها لتسجيل نفسها كمسلمة بعد خطة دونالد ترامب بشأن المهاجرين المسلمين. وقالت اولبرايت، وهي أول امرأة تسلمت منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها مستعدة لتسجيل نفسها كمسلمة تضامنا مع اللاجئين والمهاجرين المسلمين الذين يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتضييق الخناق عليهم. وعلقت أولبرايت في تغريدة لها […] أقراء المزيد من المصدر