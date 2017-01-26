نفذ المتعاقدون في وزارة الثقافة -المديرية العامة ومديرية السينما في قصر الاونيسكو والمكتبة الوطنية في بعقلين اعتصاما رمزيا صباح اليوم امام مبنى الوزارة، للمطالبة باقرار اقتراح القانون القاضي بتثبيتهم وافادتهم من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، والتقوا وزير الثقافة غطاس خوري الذي اعلن “تضامنه معهم ووعدهم بمتابعة قضيتهم”.

وتمنى المعتصمون على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري “ان يلحظا وضعهم، لاسيما وانهم جزء لا يتجزأ من المتعاقدين في وزارات الدولة، مع التأكيد مجددا ان مشروع تثبيتهم لا يحمل الدولة اعباء مالية اضافية، لانهم سيدفعون تعويضاتهم لضم خدماتهم على ان يستفيدوا من معاش تقاعدي يحفظ كرامتهم بعد بلوغهم السن القانوني”.

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