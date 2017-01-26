استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، وعرضا التطورات العامة ومسار التعاون بين لبنان وايطاليا على مختلف الصعد، لا سيما منها العلاقات الاقتصادية والتبادلية، وبحثا في تطور المشاريع التنموية التي تمولها ايطاليا وخصوصا في المجال الصناعي.

تجدر الاشارة الى ان ايطاليا منحت هبة بنصف مليون دولار لتمويل دراسة البنى التحتية للمناطق الصناعية الجديدة المنوي اقامتها في تربل وبعلبك والهلالية، كما منحت قرضا بقيمة سبعة ملايين اورو وهو طويل الامد وبدون فوائد، لتمويل جزء من تكلفة مشروع البنى التحتية في المناطق الثلاث البالغة نحو 85 مليون اورو.

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