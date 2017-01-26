أدان الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو الأربعاء قرار نظيره الأميركي دونالد ترامب ببدء تشييد جدار حدودي، ودعا القنصليات إلى حماية حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة. وقال بينا نييتو في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون “يؤسفني وأدين قرار الولايات المتحدة بمواصلة بناء الجدار الذي، لسنوات، قسمنا بدل أن أن يجمعنا”. ووقع الرئيس الأميركي الأربعاء مرسوما يطلق مشروع […] أقراء المزيد من المصدر