الحكومة الشيشانية تسن قانون يسمح للشباب العربي والاسلامي بالزواج من شيشانيات مسلمات . ويعتبر الزواج هو ستر للمسلم وحفظاً وعفة له من الشهوات والملذات ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم غربوا النكاح ، ومن هذا المنطلق يرغب كثير من الشباب العربي للزواج من فتيات ذات خلق ودين وعلى درجة عالية من الجمال ، فبعد […] أقراء المزيد من المصدر