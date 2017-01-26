الحكومة الشيشانية تسن قانون يسمح للشباب العربي والاسلامي بالزواج من شيشانيات مسلمات . ويعتبر الزواج هو ستر للمسلم وحفظاً وعفة له من الشهوات والملذات ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم غربوا النكاح ، ومن هذا المنطلق يرغب كثير من الشباب العربي للزواج من فتيات ذات خلق ودين وعلى درجة عالية من الجمال ، فبعد […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » اول دولة تأمن عمل و جنسية مقابل هذا الشرط… للعرب والمسلمين فقط
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