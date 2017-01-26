وسط سيل من القرارات المتلاحقة التي يطلقها بشأن الهجرة واللاجئين، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بتصريح “إيجابي” نادر قد يثلج صدور بعد المهاجرين المتواجدين بالولايات المتحدة بشكل غير شرعي. ققد قال الرئيس الأميركي إن المهاجرين غير الشرعيين، الذي دخلوا الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا، يجب ألا يخشوا الترحيل. وأوضح ترامب في مقابلة مع محطة […] أقراء المزيد من المصدر