أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار إلغاء زيارة الرئيس المكسيكي لواشنطن تم اتخاذه بصورة مشتركة من الجانبين، وأضاف ترامب، خلال اجتماع مع النواب الجمهوريين بالكونجرس في فيلادلفيا “اتفقت ورئيس المكسيك على إلغاء اجتماع مقرر لدينا الأسبوع المقبل”. وقال ترامب: “إذا لم تعامل المكسيك الولايات المتحدة بشكل نزيه مع الاحترام، فإن هذا الاجتماع سيكون غير […] أقراء المزيد من المصدر