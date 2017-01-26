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ترامب: قرار إلغاء زيارة الرئيس المكسيكي لأمريكا «مشترك»

Posted by on January 26, 2017 0 Comment

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار إلغاء زيارة الرئيس المكسيكي لواشنطن تم اتخاذه بصورة مشتركة من الجانبين، وأضاف ترامب، خلال اجتماع مع النواب الجمهوريين بالكونجرس في فيلادلفيا “اتفقت ورئيس المكسيك على إلغاء اجتماع مقرر لدينا الأسبوع المقبل”. وقال ترامب: “إذا لم تعامل المكسيك الولايات المتحدة بشكل نزيه مع الاحترام، فإن هذا الاجتماع سيكون غير […] أقراء المزيد من المصدر

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