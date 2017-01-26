تحقيق نعمه سلوم

– أبى التلوث إلا أن يحط رحاله في كل بقعة من لبنان، محولا الأماكن، التي كانت موئلا للزوار ومتعة للأنظار، إلى بؤر للأوساخ ومرتع للحشرات.

وقد اختار التلوث، هذه المرة، مكانا جميلا، واقعا على الواجهة البحرية لطرابلس، هو كورنيش الميناء، فأمعن في تشويه صورته، وجعل منه مرمى للنفايات ومصبا للمجارير، بعدما كان يستقطب الزوار، من مختلف المناطق، وكل من يريد التنزه والتمتع بمنظر غروب الشمس وسماع هدير الأمواج.

وفي الآونة الأخيرة، وبسبب التزايد السكاني، تفاقمت مشكلة التلوث على شاطىء الميناء، فصار مكسوا بالنفايات المنزلية الصلبة، والدواليب، والمجارير التي تصب في البحر مباشرة على طول الكورنيش، حاملة معها الفضلات البشرية والمواد الكيماوية المتأتية من المنازل والمصانع، ملحقة أضرارا فادحة بالبيئة البحرية والثروة السمكية.

محطة التكرير

في العام 2003، رسا مشروع انشاء محطة لتكرير المياه الصرف الصحي على شركة فرنسية وتم افتتاح المحطة في العام 2009.

وفي عام 2010، تم البدء بتنفيذ مشروع تمديد شبكة صرف صحي جديدة في مدينة طرابلس بإشراف مجلس الإنماء والإعمار. ورغم ما يتسبب به المشروع من زحمة سير خانقة في مدينة طرابلس، وعرقلة لحركة المواطنين، وإضرار بمصالح أصحاب المحال التجارية نتيجة بطء التنفيذ ، فإنه لن يحل مشكلة تلوث البحر بمياه الصرف الصحي، عند الانتهاء من تفيذه، إذ لن يتم وصل مجارير منطقة ما بعد “سبينس”، بالشبكة الرئيسية أقراء المزيد من المصدر