صرح قادة الحزب الجمهوري الأمريكي بأن الكونجرس يعتزم إصدار تشريع هذا العام يتم بموجبه توفير ما يصل إلى خمسة عشر مليار دولار من أجل بناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك. وأضاف كل من رئيس مجلس النواب “بول ريان” زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ و”ميتش ماكونيل” في تصريحات للصحفيين أن التشريع […] أقراء المزيد من المصدر