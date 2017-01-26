آخر الأخبار
Home » أخبار العالم »  تكلفة الجدار الحدودي مع المكسيك 15 مليار دولار 

 تكلفة الجدار الحدودي مع المكسيك 15 مليار دولار 

Posted by on January 26, 2017 0 Comment

صرح قادة الحزب الجمهوري الأمريكي بأن الكونجرس يعتزم إصدار تشريع هذا العام يتم بموجبه توفير ما يصل إلى خمسة عشر مليار دولار من أجل بناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك. وأضاف كل من رئيس مجلس النواب “بول ريان” زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ و”ميتش ماكونيل” في تصريحات للصحفيين أن التشريع […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com