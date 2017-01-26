– سلمت جمعية Gift Of Life واندية الروتاري في لبنان ممثلة بنادي روتاري عاليه “مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، هبة مالية قدرها 185300 دولار لصالح عمليات قلب الأطفال في المركز، تم جمعها من اندية الروتاري في لبنان بمبادرة من “Gift Of Life” وبدعم من الروتاري الدولي.

وسلمت الهبة خلال لقاء في مركز قلب الأطفال بموجب شيك مصرفي سلمه رئيس نادي روتاري عاليه رامي سلمان الى نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور زياد غزال، في حضور المحافظ السابق للمنطقة الروتارية 2452 جميل معوض ومؤسسة ورئيسة جمعية Gift Of Life لينا شهيب واعضاء في الهيئة الادارية للنادي والجمعية ومدير مركز قلب الأطفال الدكتور فادي بيطار ورئيس قسم الجراحة في المركز الدكتور عصام الراسي ونائب الرئيس لشؤون التطوير في المستشفى الدكتور وليد قاطرجي.

سلمان

وألقى سلمان كلمة قال فيها: “ليس هناك اروع كخدمة انسانية من ان نعطي املا بالحياة لأطفال يعانون مشاكل في القلب في زمن نفتقد فيه هذا الحس الانساني خاصة في ظل ما يجري حولنا”.

شهيب

من جهتها، أكدت شهيب ان هذا “المشروع يأتي تتويجا لبرامج الجمعية التي تأسست عام 2015 واختارت هدفا لرسالتها الانسانية مساعدة الأطفال مرضى القلب بتأمين تغطية عمليات جراحية لهم”.

معوض

وقال جميل معوض بإسم اندية الروتاري: “خلال العقود الأربعة الماضية ساعد برنامج Gift Of Life أكثر من 20 الف أقراء المزيد من المصدر