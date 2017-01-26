رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 22 باخرة ، منها 4 بواخر جديدة حملت 27350 طنا، فيما غادرت باخرتان ، وينتظر وصول 5 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.

البواخر الجديدة:

اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

تانكربلمار 7 400 سيارات البدر شيبينغ

ام اس سي فلوريانا 16 7200 / 400 مستوعب ميديترانيان شيبينغ

اوكي اوغوست 16 10250 / 525 مستوعبا ميريت شيبينغ

غاز فيديليتي الدورة 9500 غازا اوفرسيس شيبينغ

البواخر التي غادرت: ميكاليس ، اوكي اوغوست .

البواخر المنتظرة :

اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري

هوغ ترايسر تانجيير 980 سيارات ليفانت شيبينغ

سي شارك الاسكندرون 16792 حديدا سي شيبينغ اند شارترينغ

ليون دمياط 19330 حديدا سي شيبينغ اند شارترينغ

هيستريا اغاتا الجية 1400 بنزينا ماركو

تورم ماديسون الاسكندرية 33000 بنزينا ارابمار

أقراء المزيد من المصدر